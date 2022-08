La gita in barca si trasforma in tragedia: 57enne muore sotto gli occhi di moglie e amici Un turista tedesco di 52 anni è morto durante una gita in barca sotto gli occhi della moglie e di alcuni amici: è successo nel golfo di Salò, in provincia di Brescia.

Doveva essere una gita tranquilla, una giornata da trascorrere con amici e parenti, ma si è trasformata in una tragedia: un turista tedesco di 57 anni è infatti morto durante una escursione in barca. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, mercoledì 24 agosto, nel golfo di Salò. Sul posto, intorno alle 13.30, sono intervenuti i medici e i paramedici del 118.

Il turista potrebbe essere morto per un arresto cardiaco

Il suo corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera che, dopo aver ricevuto l'allarme, è riuscita a individuare l'imbarcazione e riportare a riva il 57enne. Ad aspettarlo c'erano gli operatori a bordo di un'automedica e un'ambulanza inviata dall'Anc Valle del Chiese. È stato fatto anche decollare un elicottero da Brescia. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare. Probabilmente il turista è morto a causa di un malore: si ipotizza l'arresto cardiaco.

Un 23enne si tuffa nell'Adda e non riemerge

Solo un giorno prima, martedì 23 agosto, un ragazzo di 23 anni è stato trovato in gravissime condizioni dopo che si era tuffato nel fiume Adda. Il giovane è stato infatti ricoverato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A dare l'allarme sono stati alcuni testimoni che non lo avevano più visto riemergere: i soccorritori sono riusciti a recuperarlo e riportarlo in riva. Dopodiché hanno proceduto con le manovre di rianimazione e il ricovero. I carabinieri di Vimercate hanno eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare si cercherà di capire perché il ragazzo non sia riemerso subito: se abbia avuto un malore o battuto la testa.