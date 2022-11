Gira un video con un pitone reale in mano a piazza Duomo, denunciato il rapper Pippowild Il rapper Pippowild è stato denunciato per detenzione di animali incompatibili con la loro natura. Poche settimane fa, era stato denunciato per aver dato 4 kg di mangime ai piccioni in piazza Duomo.

A cura di Enrico Spaccini

Gli animali sono la sua caratteristica distintiva. Topi, scorpioni, piccioni e, questa volta, pitoni protagonisti della sua musica, delle sue strofe in "Tarzan" o "Giungla". Si chiama Pippowild, è un rapper della Sdraio Gang, ed è stato denunciato domenica pomeriggio, 20 novembre, perché stava girando un video in piazza Duomo a Milano con in mano proprio un pitone reale.

La denuncia per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natua

Due pattuglie della polizia locale lo hanno visto armeggiare con il rettile in Galleria Vittorio Emanuele II, sopra l'Ottagono, e lo hanno fermato. Chiamato il personale veterinario dell'Azienda di tutela della ssalute, sono state accertate le condizioni cliniche del pitone e si sono riservati altri accertamenti. Nel frattempo, Pippowild è stato denunciato.

Gli agenti gli hanno contestato, davanti a migliaia tra passanti e turisti, la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e di non aver provveduto alla cura e alla garanzia del benessere del rettile.

I video e i piccioni di piazza Duomo

L'obiettivo era quello di girare dei video sia musicale sia per il proprio canale Instagram. Guardando quel profilo social, si può vedere una storia dove il cantante classe 1998 si riprende dopo aver versato del mangime ancora sul suolo di piazza Duomo.

Era il 26 ottobre scorso e, in quel caso, la polizia locale ha sanzionato il 24enne per aver contravvenuto al divieto di somministrazione di mangime nel perimetro urbano. Ne aveva gettato circa 4 chili.

Come ha raccontato in un'intervista lo stesso Pippowild, il nome della sua gang, la Sdraio, "deriva dal fatto che dopo svariati episodi di risse le persone rimanevano svenute per terra, da qui Sdraio".