Gira con un'accetta nascosta nei pantaloni e morde un poliziotto a un orecchio: arrestato 34enne Un 34enne è stato arrestato nella mattinata del 18 giugno nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Gli agenti lo hanno fermato mentre stavano presidiando la manifestazione di Coldiretti sotto Palazzo Lombardia. L'uomo aveva un'accetta nascosta e ha morso uno dei poliziotti che cercavano di bloccarlo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto da LaPresse

Un uomo è stato arrestato nella mattinata di oggi, martedì 18 giugno, nei pressi di piazza Duca d'Aosta a Milano. Il 34enne è stato trovato con un'accetta nascosta tra i pantaloni e la maglietta. Una volta bloccato all'altezza della fermata del tram dagli agenti del commissariato e del reparto mobile, avrebbe morso a un orecchio un poliziotto che lo stava fermando. Le accuse nei suoi confronti sono di resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato anche per porto abusivo di arma.

Il 34enne con l'accetta fermato durante la manifestazione contro i cinghiali

L'episodio è avvenuto intorno alle 9 del 18 giugno, quando sotto la sede del Consiglio regionale della Lombardia era in corso la manifestazione contro l'invasione dei cinghiali e della fauna selvatica. I poliziotti erano in servizio per assicurare l'ordine pubblico durante il blitz dei 1.500 tra agricoltori e allevatori di Coldiretti e i loro 20 trattori, quando un passante ha segnalato la presenza di un uomo che aveva con sé un'accetta.

Gli agenti lo hanno bloccato in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale, a pochi passi della fermata del tram. I poliziotti gli hanno trovato nascosto tra i pantaloni e la maglietta un'accetta con un manico di legno lungo 33 centimetri.

L'aggressione ai poliziotti e l'arresto

Il 34enne, nigeriano incensurato in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto nei mesi scorsi, avrebbe provato a resistere all'arresto mordendo a un orecchio un poliziotto. Un altro agente sarebbe rimasto leggermente ferito durante la colluttazione a causa dell'accetta.

L'uomo è stato, quindi, arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto abusivo di arma. Portato in Questura, domani mattina comparirà in Tribunale per l'udienza per direttissima.