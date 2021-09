Giornata nera sul lavoro: amputato il braccio a un operaio, un altro precipita in un cantiere Tre gravi incidenti sul lavoro in Lombardia nel giro di poco più di un’ora. Dopo l’operaio rimasto ferito a Odolo, nel Bresciano, un altro lavoratore è precipitato da un’impalcatura in un cantiere a Sermide e Felonica, nel Mantovano. Pochi minuti dopo un operaio è rimasto gravemente ferito in una ditta di Cologne, nel Bresciano: ha subìto l’amputazione parziale di un braccio.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Giornata nera in Lombardia per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha riferito di tre diversi episodi nel giro di poco più di un'ora. La drammatica serie di infortuni si è aperta attorno alle 13 a Odolo, nel Bresciano, dove un operaio di 60 anni è caduto dal cassone del suo camion riportando gravi traumi. Nel tempo in cui l'uomo veniva trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia si sono verificati altri due gravi incidenti.

Operaio precipitato da 6 metri di altezza in un cantiere a Sermide e Felonica

Il primo è avvenuto alle 14.15 a Sermide e Felonica, comune del Mantovano. Un uomo di 59 anni è precipitato da un'impalcatura in un cantiere di via Cittadella, cadendo da un'altezza di circa 5-6 metri. Nell'impatto col suolo l'operaio ha riportato traumi al torace, all'addome e al bacino. Soccorso in codice rosso, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna dove è ricoverato in gravi condizioni.

A Cologne un operaio ha subìto la parziale amputazione di un braccio

Sono gravi, purtroppo, anche le condizioni di un uomo di 50 anni rimasto vittima di un infortunio all'interno di un'azienda a Cologne, in provincia di Brescia. La dinamica dell'accaduto non è noto ma l'uomo, stando a quanto riportato, ha subìto la parziale amputazione di un braccio a causa di un incidente con un macchinario. L'infortunio si è verificato nella ditta Mpa di via Peschiera, specializzata nel trattamento e nella valorizzazione di residui non pericolosi. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso del 118, sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori del lavoro che, come per gli altri casi, dovranno verificare il rispetto delle norme e accertare eventuali responsabilità di terzi. Il lavoratore rimasto ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano.