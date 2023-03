Gioca 5 euro e ne vince 100mila: la fortunata vincita a Mantova Un uomo ha vinto 10mila euro giocando un biglietto da 5 euro della serie Miliardario in un bar a Mantova.

A cura di Giorgia Venturini

Maxi vincita al gratta e vinci a Mantova. Al bar Mulina di via Trento ieri 20 marzo – come riporta La Gazzetta di Mantova – un uomo ha vinto 10mila euro giocando un biglietto da 5 euro della serie Miliardario. L'uomo sorpreso dalla vincita è corso subito allo sportello della banca per incassare subito ciò che gli spettava. La vincita è arrivata sempre dopo altre fortunate vittorie in Lombardia. Da sottolineare però le vincite siano limitate: il consiglio è sempre quello di giocare con moderazione.

Le altre recenti vincite in Lombardia

Solo poche settimane fa un cittadino di Milano ha centrato la combinazione vincente portandosi a casa un milione di euro giocandone solo uno, ieri martedì 22 febbraio la dea bendata ha baciato Pregnana Milanese. Il fortunato giocatore ha vinto 14.209,93 euro centrando uno "0" all'estrazione delle 19 del concorso "Win For Life Classico". E ancora: pochi giorni prima sempre nel capoluogo lombardo era stata vinta una cifra da capogiro. Ovvero alcune delle 90 quote di un jackpot totale di 371 milioni di euro, grazie a una schedina giocata al Superenalotto. Stavolta, con soli 5 euro di spesa.

Tra le vincite più alte in Lombardia c'è quella del 2019 a Lodi: si tratta di 209 milioni di euro. Il fortunato giocatore, che con una schedina da 2 euro ha centrato il (secondo) montepremi più alto di sempre, dopo due mesi di attesa si è affidato a un ente bancario per riscuotere la vincita e mantenere allo stesso tempo l’anonimato più assoluto. Si vedrà ora chi sarà il prossimo fortunato. Il consiglio resta comunque quello di giocare con moderazione.