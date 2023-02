A Milano vinto un milione con un euro: è la seconda vincita milionaria del 2023 Oggi, martedì 21 febbraio, è stato vinto un milione di euro al gioco del Million Day: la vincita è stata realizzata grazie alla combinazione fortunata: 7 9 22 27 42. Solo pochi giorni fa, sempre a Milano, vinte 7 quote del jackpot dei record da 371 milioni di euro.

Si può dire: la Dea Bendata ha proprio deciso di baciare Milano. E regalare giusto oggi a uno dei suoi cittadini una combinazione vincente, del valore di ben un milione di euro: è il milanese che ha giocato una schedina fortunata da un euro (combinazione 7 9 22 27 42) al gioco del "Million Day", azzeccando i cinque numeri estratti e aggiudicandosi così il ricchissimo jackpot in palio.

La vincita record da 371 milioni anche a Milano

È la seconda vincita strabiliante del 2023 in città. Solo pochi giorni fa, infatti, nel capoluogo lombardo è stata vinta una cifra da capogiro: alcune delle 90 quote di un jackpot totale di 371 milioni di euro, grazie a una schedina giocata al Superenalotto. Stavolta, con soli 5 euro di spesa.

Va detto che la Campania, con 14 quote e 56 milioni di euro, è stata la regione più premiata a questo giro di estrazioni record: in Lombardia sono stati venduti 7 dei 90 biglietti vincenti, la metà della Campania. Ma anche Milano (e la Lombardia) ha avuto la sua fetta di torta.

Leggi anche Chi è Laura Marzadori, la violinista sul palco a Sanremo 2023 con Emma e Lazza

Le ricevitorie milanesi dove sono stati comprati i biglietti vincenti

Dove si nascondevano i biglietti milionari del montepremi più alto di sempre? A Milano città, in via Novara (San Siro), in via Ugo Bassi (Isola) e in via Dogana, a pochissimi passi dal Duomo. L'ultimo locale fortunato si trova, al contrario degli altri tre, fuori dai confini cittadini. È infatti a Pioltello, nell'hinterland milanese, la tabaccheria fortunata di via Cimabue.

L'ultimo jackpot dei record vinto a Lodi

Con questa vincita da 371 milioni spodestato l'ultimo re dei jackpot. Si tratta dei 209 milioni di euro vinti sempre in Lombardia – e per la precisione a Lodi, nel 2019. Il fortunato giocatore, che con una schedina da 2 euro ha centrato il (secondo) montepremi più alto di sempre, dopo due mesi di attesa si è affidato a un ente bancario per riscuotere la vincita e mantenere allo stesso tempo l’anonimato più assoluto.