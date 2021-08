Gino Strada, oggi apre la camera ardente a Milano. In tanti vogliono intitolargli una via La camera ardente sarà allestita, a partire dalle ore 16 di oggi, nella sede di Emergency, l’organizzazione umanitaria fondata da Gino Strada, in via Santa Croce. La camera ardente per il medico e chirurgo, morto a 73 anni lo scorso 13 agosto, sarà aperta fino a lunedì 23 agosto; poi, niente funerali pubblici.

A cura di Valerio Papadia

Aprirà oggi la camera ardente per Gino Strada allestita nella sede di Emergency – l'organizzazione umanitaria fondata proprio da Strada – in via Santa Croce 19 a Milano. Il noto medico e chirurgo di Sesto San Giovanni è morto improvvisamente lo scorso 13 agosto, a 73 anni, mentre si trovava in Normandia, e ha lasciato un vuoto incolmabile in tantissime persone: ecco perché Emergency ha voluto dare la possibilità a quanti volevano bene a Strada di porgergli un ultimo saluto, anche alla luce del fatto che non si svolgeranno funerali pubblici, dal momento che la volontà di Strada era quella di essere cremato. La camera ardente aprirà alle ore 16 di oggi, sabato 21 agosto, e resterà aperta fino alle ore 14 di lunedì 23.

"Sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 agosto, Casa EMERGENCY, la nostra sede a Milano, sarà aperta per chi vuole dare un ultimo saluto al nostro amato Gino. L’ingresso è libero e aperto a tutti da via Santa Croce 19. L’accesso e il numero di persone presenti all’interno della camera ardente sarà contingentato in accordo all’attuale normativa Anti Covid-19" si legge sulle pagine social dell'associazione fondata da Gino Strada.

In migliaia chiedono una via intitolata a Gino Strada

Intanto, sul web, decine di migliaia di persone si sono mobilitate affinché venga intitolato a Gino Strada un luogo pubblico, una piazza, una via. A Milano, la petizione per trasformare piazzale Cadorna in piazzale Gino Strada ha già raggiunto circa 50mila firme, mentre a Crema qualcuno ha proposto di intitolargli il locale ospedale Maggiore. Anche a Napoli, Sergio D'Angelo, candidato al Consiglio Comunale con Catello Maresca sindaco, ha proposto di intitolare una via della città a Gino Strada.