in foto: (repertorio)

Era riuscito a mettersi in salvo dalle fiamme dell'incendio scoppiato nella sua abitazione, ma è comunque tornato indietro per cercare di salvare il suo cane, senza però avere fortuna. Questo quanto accaduto nella serata di ieri, martedì 29 dicembre, a Ghedi, in provincia di Brescia.

Torna indietro per cercare di salvare il cane

Secondo quanto ricostruito, il padrone dell'animale è rimasto sorpreso dal rogo divampato nella sua casa. Uscito in fretta e furia, è tornato all'interno dell'appartamento per recuperare il suo animale domestico che nel mentre, purtroppo, è spirato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia e Castenedolo, oltre ad un'ambulanza che ha medicato l'uomo, rimasto ferito nel tentativo di salvataggio del suo cane. Secondo quanto accertato dai pompieri, a scatenare l'incendio potrebbe essere stato un elettrodomestico.

Cane muore fulminato dopo una fuga di corrente

Un'altra tragedia che ha riguardato un cagnolino si è registrata a Cesano Boscone, paese alle porte di Milano, dove un esemplare canino è rimasto fulminato a causa di una fuga di corrente dopo le grandi nevicate che hanno investito il Milanese nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato dal sindaco del comune, un cittadino e il suo cane stavano passeggiando tranquillamente per le vie della cittadina quando a causa di una fuga di corrente l'animale è stramazzato al suolo morendo sul colpo. Il cucciolo di cane sarebbe rimasto fulminato dopo aver appoggiato una zampa su un tombino. Il sindaco di Cesano Boscone ha quindi garantito che verificherà quanto successo per escludere eventuali problemi agli impianti delle vie del paese. I tecnici dell'Enel nel frattempo sono intervenuti per sistemare la zona.