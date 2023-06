Getta i mobili dal balcone e apre il gas urlando “vi faccio esplodere”, 52enne denunciato Il custode di un palazzo di via Sulmona a Milano ha chiamato il 112 dicendo che un inquilino stava lanciando mobili dal balcone. Il 52enne è stato bloccato dai carabinieri e denunciato.

A cura di Enrico Spaccini

Un 52enne è stato denunciato per minacce dopo aver lanciato mobili dal proprio appartamento al quarto piano di via Sulmona, a Milano, e aver acceso il gas in casa. A dare l'allarme è stato il custode del palazzo intorno alle 6:40 di ieri mattina, giovedì 8 giugno, spiegando ai carabinieri che una vicina dell'uomo sentiva un forte odore di gas.

Il lancio di mobili dal balcone e il forte odore di gas

La telefonata al 112 è partita dallo stesso custode ma anche da alcuni residenti del condominio di via Sulmona. Era mattina presto e un inquilino aveva iniziato a lanciare i mobili di casa sua dal quarto piano e a spaccare quello che gli capitava a tiro con un martello.

In pochi minuti sono arrivati i carabinieri del Radiomobile. Ad attenderli c'era il portiere che gli ha indicato l'appartamento del 52enne spiegando anche una sua vicina gli aveva riferito di aver sentito un forte odore di gas provenire da quella abitazione.

L'intervento dei carabinieri

Raggiunto il piano in questione, i militari hanno sentito il 52enne gridare: "Maledetti vi faccio esplodere, maledetti vi ammazzo". A quel punto hanno deciso di trovare un modo alternativo per entrare nell'abitazione, passando, quindi, dal terrazzo dell'appartamento accanto.

Vedendo i carabinieri, l'uomo avrebbe cercato di gettarsi dal balcone ma è stato bloccato dai militari. Una volta affidato alle cure dei sanitari arrivati in via Sulmona, hanno proceduto a chiudere il gas che il 52enne aveva aperto.

L'uomo è risultato essere in cura al Centro psico-sociale e solo lo scorso 3 giugno era stato ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano. Il 52enne è stato accompagnato in ospedale e denunciato per minacce.