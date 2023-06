Getta della benzina sul pianerottolo dell’ex compagna: arrestato Un uomo ha gettato benzina sul pianerottolo della sua ex compagna a Milano: la donna ha raccontato che, dopo averlo lasciato, lui aveva iniziato a perseguitarla. È stato arrestato.

Un uomo è stato arrestato dopo che nella notte ha gettato benzina sul pianerottolo di casa della sua ex compagna: è successo in via Botticelli a Milano. I condomini e vicini di casa della donna, intorno alle 5.30 del mattino, hanno infatti chiamato i militari affermando di sentire un forte odore di benzina. I carabinieri hanno trovato liquido infiammabile davanti alla porta di casa della donna che non si era accorta di nulla.

L'ex compagno l'ha minacciata di morte

Appena svegliata e aggiornata sull'accaduto, la 47enne ha raccontato ai militari che il suo ex compagno la perseguita da diverso tempo. È andata con loro in caserma dove lo ha denunciato. I due hanno convissuto per due anni per poi lasciarsi due mesi fa. È stata la donna a interrompere la loro relazione proprio per i suoi atteggiamenti possessivi.

Il suo ex non ha mai accettato la fine del loro rapporto: ha iniziato a pedinarla, controllarla e inviarle messaggi e chiamate a ogni ora del giorno tanto da costringerla a tenere il cellulare in modalità aereo. Si è anche appostato sotto casa sua, offendendola e minacciandola di morte.

L'uomo è stato arrestato sotto casa della donna

Quando in caserma ha riacceso il telefono, si è resa conto che l'uomo le aveva inviato diversi messaggi: le ha scritto addirittura che qualcuno le avrebbe potuto bruciare la porta di casa, se non fosse scesa per incontrarlo.

Mentre i carabinieri la riportavano a casa, la 47enne ha ricevuto altre minacce: "Non ci saranno sempre loro a proteggerti", "ti troverò da sola", "la prossima volta sarà molto peggio". I militari lo hanno trovato sotto casa dell'ex compagna e lo hanno così arrestato per atti persecutori: l'uomo è stato portato in carcere a San Vittore.