Gardone Riviera ancora una volta unica Bandiera Blu della Lombardia Nonostante le tante località lacustri di prestigio sparse per tutta la Lombardia, dal lago di Como al lago Maggiore, solo Gardone Riviera sul lago di Garda ha ottenuto la Bandiera Blu 2022.

Gardone Riviera

Le premiazioni sono state 210 quest’anno, 14 i nuovi ingressi. Di questi, ancora una volta non fanno parte le sponde dei laghi lombardi. Sono state assegnate le Bandiere Blu del 2022, il riconoscimento della ong danese Foundation for Environmental Education (FEE) che ogni anno premia le migliori località balneari d'Europa. E anche stavolta la Lombardia è relegata in fondo alla classifica a fianco del Molise, con solo una bandiera a sventolare: quella di Gardone Riviera, località del Bresciano prediletta da Gabriele D'Annunzio.

Gardone Riviera unica bandiera in Lombardia

Il paese di 2600 abitanti affacciato sul lago di Garda è stato premiato per il dodicesimo anno di fila. Le motivazioni? La pulizia delle acque e delle spiagge sì, ma anche i servizi turistici e culturali. E ancora l’efficienza della gestione dei rifiuti, la presenza di aree pedonali, piste ciclabili e verde, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la pesca sostenibile. Sono 32 i parametri che concorrono a decretare chi merita e chi non merita la Bandiera Blu. Ma se la Lombardia, per conformazione territoriale, certo non può vantare i chilometri di spiagge delle regioni in testa alla classifica (Liguria in testa con 32 comuni premiati, a seguire Toscana, Campania e Puglia a pari merito con 18 comuni), può andare fiera di tante località lacustri di prestigio sdraiate su laghi famosi in tutto il mondo, dal lago di Como alle sponde lombarde del lago Maggiore e, appunto, del lago di Garda. Senza contare che anche le rive d'acqua dolce fanno la loro parte nella classifica stilata dalla FEE: sono ben 17, tra cui 3 bandiere per le sponde piemontesi del lago Maggiore. Eppure, solo una località della Lombardia spicca nell'elenco.

Le altre località lacustri premiate

Sono 17 e si trovano in Trentino-Alto Adige con il lago delle Piazze, il lago di Caldonazzo, lago di Levico e lago di Lavarone (12 bandiere), in Piemonte con il lago Maggiore e il lago d'Orta (3 bandiere), una in Lazio con il lago di Bracciano e una in Abruzzo a Villalago.