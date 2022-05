Report Gimbe, diminuiscono ancora i contagi in Lombardia: in calo i ricoveri e i decessi Stando all’ultimo report Gimbe, in Lombardia – come nel resto d’Italia – sono in calo i contagi, i ricoveri e anche i decessi.

A cura di Ilaria Quattrone

Continuano a diminuire i casi da Covid-19 in Lombardia: il territorio è in linea con il resto d'Italia. A riportarlo è il monitoraggio indipendente effettuato dalla Fondazione Gimbe relativamente alla settimana che va dall'11 al 17 maggio. Oltre a un calo dei casi, abbiamo una diminuzione dei ricoveri e anche dei decessi. In quest'ultimo caso, in tutta Italia, negli ultimi sette giorni si sono registrati 763 morti con una media di 109 rispetto alla settimana precedente quando se ne avevano 120 al giorno.

Calano i ricoveri in area medica

In Lombardia infatti per i ricoveri in area medica si è passati dall'11,2 per cento della scorsa settimana all'8,7 per cento del periodo 11.-17 maggio. Leggero aumento invece per quello che riguarda i ricoveri in terapia intensiva: si è passati da 1,8 per cento al 2 per cento. L'incidente dei casi ogni centomila abitanti in Lombardia è di 1.301 con un calo nella variazione dei nuovi casi del 8,8 per cento. Tra le province, il calo più importante in termine di variazione di nuovi casi si registra a Lecco: si parla di un – 23, 6 per cento.

La situazione dei vaccini in Lombardia

Per quanto riguarda i vaccini invece in Lombardia i bambini over 5 anni non vaccinati sono il 7,6 per cento mentre il 4 per cento di loro rientra nella categoria di coloro che hanno contratto l'infezione da meno di 180 giorni. I ragazzini tra i 5 e gli 11 anni vaccinati sono il 39,5 per cento mentre solo il 3,3 per cento ha solo una dose. Per quanto riguarda la terza dose, gli attualmente vaccinabili sono il 6,2 per cento mentre quelli guariti da almeno 120 giorni sono il 7,5 per cento. Tra le persone fragili ha ricevuto la quarta dose il 16,6 per cento mentre tra gli over 80, over 60 fragili e ospiti Rsa sono il 13,5 per cento.