in foto: Foto di repertorio

Paura nel tardo pomeriggio di domenica a Gallarate, in provincia di Varese, per un gruppetto di ragazze che si trovava nei pressi della stazione ferroviaria. Una delle giovani, minorenne, è stata aggredita da un uomo che ha poi cercato di violentarla. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo, un 42enne con precedenti per lesioni e maltrattamenti, già il giorno prima aveva incontrato la ragazza rivolgendole dei pesanti e volgari apprezzamenti. L'indomani, vedendola passare assieme alle amiche, ha iniziato a pedinarla. All'improvviso l'ha aggredita: l'ha presa per il collo e l'ha spinta contro una vetrina, poi ha cercato di violentarla.

Le amiche che erano con la giovane hanno reagito: una ha cercato di allontanare l'aggressore spintonandolo, un'altra invece ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuta la polizia di Gallarate che, dopo aver ascoltato il racconto delle ragazze, ha arrestato l'uomo con l'accusa di violenza sessuale su minore. Al momento dell'arresto il 42enne avrebbe riferito agli agenti frasi minacciose rivolte alla giovane, dicendo tra l'altro: "Quando esco l'ammazzo".

Un'altra ragazza violentata al Parco Nord di Milano

Sempre nella stessa giornata di domenica al Parco nord di Milano si sarebbe consumata un'altra violenza sessuale, in questo caso ai danni di una ragazza di 20 anni. La giovane era stata trovata dai carabinieri in stato confusionale, mentre vagava da sola. Ai militari dell'Arma ha detto di essere stata aggredita e violentata da uno sconosciuto. La ragazza è stata portata al Centro antiviolenza della clinica Mangiagalli di Milano, mentre i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'episodio: la giovane ha raccontato di essere stata aggredita mentre era da sola, dopo aver trascorso la serata in compagnia del fidanzato e di un amico. Trasportata all’ospedale Mangiagalli di Milano, si attendono i risultati clinici che confermino o meno la violenza. Intanto sull’accaduto indagano i carabinieri.