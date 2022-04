Furto a casa di Diletta Leotta: ladro minorenne condannato a 1 anno e 4 mesi Il ragazzino di 16 anni, ritenuto tra i responsabili del furto all’appartamento di Diletta Leotta, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione: gli altri componenti della banda invece aveva scelto di patteggiare a dicembre 2021.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione il 16enne accusato di aver commesso un furto a casa di Diletta Leotta, la nota conduttrice televisiva, nel 2020 a Milano. Oltre a lui erano state indagate altre sei persone. Il ragazzo è stato ritenuto responsabile dal Tribunale per i minorenni di Milano anche del furto commesso a casa dell'influencer Eleonora Incardona, avvenuto sempre nel 2020.

Gli altri componenti della banda avevano patteggiato

Al 16enne, che è difeso dagli avvocati Antonio Buondonno ed Elita Cerchia, sono state riconosciute le attenuanti generiche. Le altre sei persone invece avevano scelto di patteggiare a dicembre 2021. Per loro erano state previste delle pene comprese tra due anni e quattro mesi e tre anni e due mesi di reclusione. Anche in questo caso erano state previste le attenuanti generiche e inflitte delle multe tra i seicento e i mille euro.

Nel 2020 portato via un bottino da 160mila euro

Il furto a casa di Diletta Leotta era avvenuto il 6 giugno 2020. In base all'inchiesta, coordinata dalla pubblica ministero Francesca Crupi e condotta dagli agenti della squadra mobile di Milano, dall'appartamento della conduttrice erano stati portati via gioielli, orologi di lusso, borse e denaro per un valore superiore a centomila euro. Stando a quanto ricostruito, alcuni componenti della banda erano rimasti in strada per monitorare mentre gli altri sarebbero entrati nell'appartamento: avevano forzato una botola con accesso al tetto e poi si erano calati dal balcone dell'appartamento. Il tutto era stato poi ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.