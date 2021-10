Furto in casa di Diletta Leotta, la banda di rapinatori chiede di patteggiare I sei presunti rapinatori, componenti della banda dei ladri acrobatici, che hanno svaligiato le case di Diletta Leotta, dell’allora esterno dell’Inter Achraf Hakimi, e dell’influencer Eleonora Incardona, hanno chiesto di patteggiare le pene. La richiesta è stata inoltrata al giudice che prenderà la sua decisione il prossimo 3 dicembre.

Avevano svaligiato le case dei vip a Milano. Da Diletta Leotta all'allora esterno dell'Inter Achraf Hakimi, passando per l'influencer Eleonora Incardona. Poi, dopo una rapida indagine della Squadra Mobile di Milano, erano stati arrestati e portati in carcere. Ora, i componenti della banda, hanno chiesto di patteggiare le pene per un periodo compreso tra l'anno e i tre anni di reclusione.

Rubano in casa dei vip, ora chiedono di patteggiare

Ad avanzare la richiesta di patteggiamento da parte dei sei presunti rapinatori sono stati i legali difensori durante l'udienza davanti alla decima sezione penale. La giudice Giovanna Taricco prenderà la sua decisione il prossimo tre dicembre. Nella fattispecie, nel processo a loro carico, tre dei componenti della banda sono imputati di aver commesso il furto a casa di Diletta Leotta, ex volto Sky ora profilo di punta di Dazn, alla quale era stato rubato anche un bracciale dal valore di 13.000 euro. Per il loro modus operandi, erano stati ribattezzati con il nome de "la banda dei ladri acrobati".

Furto in casa di Diletta Leotta, bottino di 160.000 euro

Il furto a casa della Leotta aveva portato ad un grosso bottino per i malviventi, che avevano sottratto oggetti e denaro per un valore totale di 160.000 euro. Ad avvisare le forze dell'ordine, era stata proprio la showgirl al rientro a casa, messa a soqquadro dopo il passaggio dei sei. Le indagini hanno permesso di accertare che alla Leotta erano stati sottratti otto orologi, quattro dei quali della Rolex, diversi gioielli, anelli e soldi in contanti. Sparito anche uno zainetto contenente carte di credito e documenti di identità. Inoltre, i ladri erano riusciti a portare via anche una piccola cassaforte.