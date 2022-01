Funerali di Irene, la 17enne morta nell’incidente insieme a quattro amici: “Erano persone meravigliose” “Erano persone meravigliose, portavano sempre gioia”: a dirlo è una conoscente di Irene, la ragazza di 17 anni morta nel tragico incidente di Rezzato. Oggi si sono svolti i suoi funerali.

A cura di Ilaria Quattrone

"Erano delle persone meravigliose, portavano sempre gioia": a dirlo ai microfoni di Fanpage.it è una conoscente di Irene Sala, la ragazza di 17 anni morta insieme a quattro amici in un tragico incidente a Rezzato, comune in provincia di Brescia. Nella giornata di oggi, martedì 25 gennaio, si sono svolti i funerali. L'intera comunità di Villanuova, dove viveva con i genitori, si è stretta attorno alla famiglia e agli amici.

La preside: I compagni l'amavano

"Eravamo tutti una famiglia. Ci conosciamo da quando siamo piccoli": racconta un'altra ragazza sconvolta dalla vicenda. Ai funerali di Irene era presente anche la preside dell'Istituto Tartaglia – Olivieri di Brescia, Laura Bomonimini, che frequentava la 17enne: "Faceva il quarto anno del corso multimediale. Dagli insegnanti ho avuto buone informazioni. Aveva lavorato bene. Si trovava molto bene con la classe e i compagni la amavano".

La dinamica dell'incidente

Sempre oggi, a Sabbio Chese, si sono svolti i funerali di Dennis Guerra, l'altro ragazzo morto nell'incidente. Le salme degli altri tre, Salah e Imad Natiq e Imad El Harram, sono state invece portate in Marocco. Sull'episodio, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Tra le prime informazioni trapelate, c'è la notizia secondo la quale nessuno dei ragazzi avesse la patente. Un amico di Salah gli avrebbe prestato l'auto e quest'ultimo avrebbe detto di non sapere che il giovane non avesse il documento necessario per guidare. Sconvolto anche il conducente del pullman, contro il quale i giovani si sono schiantati, che è uscito illeso dal sinistro. L'uomo ha raccontato agli inquirenti di non essere riuscito a evitare l'auto.

