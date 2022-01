I funerali di Irene, 17enne morta nell’incidente a Rezzato: “Ora aiuta i tuoi genitori nello strazio” A Villanuova, in provincia di Brescia, si stanno svolgento i funerali di Irene Sala, la 17enne che ha perso la vita nell’incidente stradale di sabato a Rezzato.

Sono iniziati da poco i funerali di Irene Sala, la ragazza di 17 anni morta insieme ad altri quattro amici sabato sera nel tragico incidente di Rezzato, nel Bresciano. La giovane, unica minorenne del gruppo, è stata salutata da famigliari, amici e l'intera comunità di Villanuova, comune in cui viveva con i genitori.

La funzione ha avuto inizio alle 15 dopo una breve processione che dalla sua abitazione ha portato alla parrocchia del paese. Allo stesso orario, a Sabbio Chese, si stanno svolgendo anche i funerali di Dennis Guerra, altro giovane deceduto nel sinistro. Le salme di Salah Natiq, il cugino Imad, e Imad El Harram verranno invece tumulate in Marocco.Durante l'omelia, il parroco di Villanuova si è rivolto direttamente a Irene, conosciuta in paese, chiedendole di "aiutare i tuoi genitori e gli amici nello strazio" che stanno vivendo per la dolorosa scomparsa.

L'incidente di Rezzato in cui hanno perso la vita i cinque giovani

Gli inquirenti intanto sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Al momento, si sa che nessuno dei cinque ragazzi che viaggiavano sulla Polo che ha fatto il frontale con il pullman aveva la patente. L'auto era stata prestata a Salah da un amico, il quale si è difeso dicendo di non sapere che il ragazzo non avesse conseguito il documento per poter condurre le auto, nonostante – a suo dire – Salah gli avesse assicurato di aver superato gli esami previsti. Sotto choc il conducente del pullman, uscito illeso dallo scontro, che agli investigatori ha raccontato di non essere riuscito ad evitare l'impatto. Secondo un automobilista che precedeva la Polo delle cinque giovani vittime, Salah avrebbe tentato il sorpasso salvo perdere il controllo del veicolo e invadere la corsia opposta. Per i ragazzi non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente.