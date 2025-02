video suggerito

Fumo all'interno del negozio H&M in piazza Duomo a Milano: evacuati clienti e dipendenti Il personale del negozio di abbigliamento H&M in piazza Duomo a Milano ha segnalato la presenza di fumo provenire dall'area dei magazzini ai piani interrati: l'allarme intorno alle 18.30.

Foto di repertorio

Sei squadre dei Vigili del fuoco stanno operando oggi, lunedì 24 febbraio, all'interno del negozio H&M in Piazza Duomo a Milano. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 dal personale del negozio di abbigliamento, che sembra abbia rilevato la presenza di fumo provenire dall'area magazzini dei piani interrati. Si sta procedendo ad una ispezione accurata per individuare il punto da dove sarebbe partito l'allarme dalle centraline antincendio. Sul posto sono giunti immediatamente i mezzi del Comando di via Messina. Il personale di H&M e i clienti sono stati allontanati a scopo precauzionale, mentre il palazzo soprastante il negozio, al momento, non è oggetto di evacuazione.