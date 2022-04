Fulmine colpisce la Torre dell’Unicredit a Milano durante il violento temporale di stanotte Momenti di paura durante il temporale che ieri sera si è abbattuto su Milano. Un fulmine ha colpito la Torre dell’Unicredit e un altro è caduto poco distante da Palazzo Lombardia.

Diversi disagi e anche momenti di paura ieri sera a Milano. A causa del forte temporale che si è abbattuto sulla città, sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco per richieste di intervento per cali di tensione e allagamenti. Alcune, sono poi arrivate al centralino dei pompieri per i fulmini caduti, uno dei quali ha colpito la Torre Unicredit di piazza Gae Aulenti.

Come si vede in alcune foto pubblicate su Instagram da un cittadino, il fulmine ha illuminato la nottata milanese per poi infrangersi sull'edificio. Poco più tardi, un altro fulmine è caduto nei pressi di Palazzo Lombardia. Fortunatamente non risultano danni a cose o persone.

Sottopassi allagati e Seveso e Lambro monitorati

Sono bastati pochi minuti ieri sera alla pioggia per allagare alcuni sottopassi della città. In uno, un'automobile è rimasta intrappolata: il conducente è stato tratto in salvo e non risulta ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti in decine di altri casi per mettere in sicurezza i luoghi colpiti dall'alluvione e liberare i passaggi ai cittadini togliendo l'acqua. Il racconto della serata è stato effettuato dall'assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli che ha aggiornato su Facebook i concittadini sull'evoluzione della situazione.

Occhi puntati per tutto il tempo sui fiumi Seveso e Lambro, per cui si è temuta l'esondazione. Il monitoraggio dei due principali corsi d'acqua milanesi proseguirà nelle prossime ore in quanto si attendono nuove precipitazioni. Il Seveso, già nella serata di ieri, ha fatto registrato un sostanzioso aumento dei livelli che si sono abbassati con il termine del temporale.