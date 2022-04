Violento temporale allaga i sottopassi di Milano: decine di chiamate ai vigili del fuoco Nella serata di ieri, lunedì 25 aprile, un forte temporale si è abbattuto sulla città di Milano: molti sottopassi si sono allagati.

A cura di Ilaria Quattrone

Un sottopasso allagato (Fonte: Assessore Marco Granelli)

Nella serata di ieri, lunedì 25 aprile, un violento temporale ha colpito la città di Milano. La pioggia era attesa da settimane considerato il periodo di siccità che il capoluogo meneghino e la Lombardia tutta stanno attraversando. I livelli dei fiumi è ai minimi storici e, in molti casi, sono riaffiorati reperti storici o ordigni bellici della seconda guerra mondiale proprio a causa dell'assenza di acqua. Nonostante le precipitazioni facciano ben sperare, il rischio di danni è comunque elevato.

Sottopassi allagati

Ieri infatti in pochi minuti, a causa della quantità di pioggia scesa, molti sottopassi si sono allagati e qualche automobile è rimasta bloccata. Sono state infatti decine le chiamate ai vigili del fuoco che, per tutta sera, sono intervenuti per togliere acqua. Sul proprio profilo Facebook, l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli ha, nel corso della serata, lasciato alcuni aggiornamenti.

Criticità in via Negrotto, monitorato anche il Seveso

La criticità maggiore è stata registrata in via Negrotto, zona in cui sono state realizzate nuove pompe e approvato un progetto per una nuova vasca: "Pelucchi e Galesi del Municipio 8 sono attenti e seguono il problema aiutandoci a fare interventi celeri. In Negrotto le pompe stanno lavorando alacremente e i livelli stanno scendendo riassorbendo acqua", scriveva ieri sera l'assessore. Visto l'intensità della pioggia e la quantità, sono stati monitorati sia il Seveso che il Lambro. Ieri sera, per esempio, il Seveso aveva registrato un aumento dei livelli che poi, una volta terminato il temporale, si sono abbassati.