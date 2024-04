video suggerito

Cane scivola in un tombino e non riesce a uscire: lo salvano i vigili del fuoco I vigili del fuoco di Brugherio, in Brianza, sono intervenuti oggi primo aprile per salvare un cane caduto in un tombino aperto: l’animale ora sta bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

124 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura per un cane a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. I vigili del fuoco sono stati allertati oggi primo aprile dopo che un cane, nel giardino della sua famiglia, è caduto accidentalmente in un tombino aperto e profondo circa un metro. Non riuscendo a recuperarlo subito i padroni hanno allertato il 112 poco prima delle 11 e poi sono riusciti a mettersi in contatto con i vigili del fuoco di Brugherio.

Una volta sul posto i soccorritori sono riusciti a far uscire il cane dal tombino in tutta sicurezza. I vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa dalla sede centrale di Monza. L'amico a quattro zampe era un po' spaventato ma sta bene. Fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco del giorno di Pasquetta è finito con un lieto fine.