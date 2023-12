Fuga di gas in un’abitazione: due persone finiscono in ospedale Nella serata di ieri, domenica 24 dicembre, due persone sono rimaste leggermente intossicate in un’abitazione di Lodi dove c’era una fuga di monossido di carbonio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di ieri, domenica 24 dicembre, si è verificata una fuga di gas in un condominio di Lodi. Due persone sono finite in ospedale per alcuni accertamenti, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Per il momento non è stata ancora individuata l'origine della perdita.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, intorno alle 21.50 della Vigilia di Natale è arrivata una segnalazione ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi: il monossido di carbonio aveva infatti invaso un'abitazione che si trova in via Giovanni da Verrazzano e uno dei residenti lamentava alcuni sintomi. Da qui, la telefonata ai soccorritori da parte dell'altro residente.

Quando i pompieri sono arrivati sul posto, i rilevatori utilizzati per il gas hanno suonato. Questo significava che il monossido c'era e che bisognava intervenire immediatamente prima che la situazione potesse precipitare.

Leggi anche Chi era Fabio De Marco, uno dei due sciatori uccisi da una valanga nel Canton Grigioni

Sono stati quindi allertati anche gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

I medici e i paramedici hanno trasferito i due abitanti, due 35enni, in ospedale per svolgere tutti gli accertamenti del caso: non sono in pericolo di vita. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno arieggiato la casa. Hanno inoltre lavorato per individuare l'origine della perdita.