video suggerito

Fuga di gas alla Notino di Telgate: evacuato il capannone, 20 operai intossicati Cinquanta dipendenti sono stati evacuati dai capannoni del polo logistico Notino di Telgate (Bergamo). All’interno di un magazzino si sarebbe verificata una fuga di gas che ha intossicato circa 20 operai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una fuga di gas ha portato all'evacuazione del capannone della logistica della ditta ‘Notino' a Telgate (in provincia di Bergamo). Circa 50 dipendenti che si trovavano all'interno della struttura sono stati fatti evacuare intorno alle 9 di questa mattina, domenica 3 novembre, e 20 di loro avrebbero accusato malesseri come mal di testa, nausea e vomito. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, ma sono tutti sotto osservazione da parte del personale medico intervenuto sul posto con nove mezzi e con l'elisoccorso fatto decollare da Brescia. I vigili del fuoco sono ora al lavoro per mettere in sicurezza l'area, mentre i carabinieri stanno indagando per risalire alla causa della fuga del gas.

Notino è un e-shop specializzato nella vendita di profumi e cosmetici in tutta Europa e per il polo logistico di Telgate, all’interno dell’Akno Business Park, convergono i flussi distributivi per Italia, Spagna e Portogallo. Si tratta di una struttura di oltre 13mila metri quadri, distribuita su quattro piani, che può contenere fino a 100mila scatole di prodotti.

Stando alle prime informazioni, intorno alle 9 del 3 novembre si sarebbe verificata una fuga di gas all'interno dei locali del magazzino. I circa 50 operai che stavano lavorando in quel momento sono riusciti a lasciare il capannone, ma una volta fuori alcuni di loro avrebbero hanno iniziato ad avvertire i primi malesseri.

Leggi anche Chiuse le indagini per il maxi incendio di Porta Romana a Milano: indagate tre persone

Per il momento, si parla di 20 persone intossicate: cinque accusano nausea e vomito, le altre mal di pancia e mal di testa. I sanitari sono arrivati sul posto con nove mezzi, tra ambulanze e automediche, e con l'elisoccorso decollato da Brescia. Nessuna delle persone coinvolte si troverebbe in condizioni gravi.