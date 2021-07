Dopo un lunedì che verrà trascorso con un cielo prevalentemente terso e temperature tipicamente estive, a Milano e in Lombardia torna l'incubo maltempo dopo i danni provocati da pioggia e grandine durante la settimana scorsa. Nelle prossime ora, secondo quanto riportato dai meteorologi, la città e la regione saranno investite da forti temporali che potrebbero provocare diversi disagi. Le nuvole si addenseranno a partire dalla serata di oggi, lunedì 12 luglio, e non lasceranno la Lombardia per circa 24 ore.

Previsioni meteo Milano di lunedì 12 luglio

Per quanto riguarda la giornata di oggi, su Milano e la Lombardia il sole dovrebbe splendere per larghi tratti, offuscato appena da un velo di nuvole che non porteranno a precipitazioni. Le temperature saranno tipiche del periodo, con le minime mattutine e notturne intorno ai 22 gradi e le massime che potranno toccare i 30. Gli addensamenti nuvolosi dovrebbero poi arrivare verso la nottata, motivo per cui già da domattina il cielo milanese risulterà coperto e il tempo instabile. Le prime gocce d'acqua sono attese per la tarda mattinata.

Previsioni meteo Milano di martedì 13 luglio

Sin dalle prime ore del mattino di domani, martedì 13 luglio, le previsioni meteo realizzate dagli esperti raccontano di un cielo fortemente nuvolo e scuro. La possibilità di precipitazioni aumenterà fino al 90 per cento nella tarda mattinata, quando tra Milano e le altre zone della Lombardia sono attesi violenti temporali. Non è escluso che la Protezione civile non emetta un'allerta meteo, specialmente in virtù dei danni causati dalla grandine dei giorni scorsi, specialmente nel sud di Milano. Le temperature si abbasseranno a causa anche delle forti raffiche di vento.