Fontana riconfermato presidente, l’associazione vittime Covid: “È un giorno triste” Consuelo Locati, a capo dell’associazione che raccoglie una parte dei familiari delle vittime del Covid, commenta la vittoria del presidente Attilio Fontana alle elezioni: “Per noi è un giorno triste”.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

"Per noi è un giorno triste". Non usa giri di parole Consuelo Locati, a capo dell'associazione che raccoglie una parte dei familiari delle vittime del Covid, il giorno successivo la rielezione da presidente della Lombardia di Attilio Fontana. Il presidente dell'associazione a Radio Cusano Campus ricorda gli anni dell'emergenza pandemica e su come nella precedente legislatura "non c'era un'organizzazione".

Durante il suo intervento in radio Locati spiega nel dettaglio la sua riflessione: "Non è una questione ideologica, mi riferisco all'altissima percentuale di astensionismo che credo sia l'unico vincitore di questa tornata elettorale. Questo dato dimostra la totale mancanza di fiducia dei cittadini nelle istituzioni".

La battaglia dell'associazione vittime di Covid

Non manca di precisare che i risultati delle elezioni "fa cadere nell'oblio tutta la nostra battaglia. A Bergamo in realtà la Lega ha perso gran parte del suo elettorato, tant'è che il primo partito è Fdi. È chiaro che la gente, nella Bergamasca e nelle valli, ha penalizzato la Lega. Non c'era un'organizzazione rispetto all'emergenza pandemica. La medicina territoriale avrebbe certamente aiutato nella gestione delle persone malate".

Alcune famiglie vittime di Covid hanno portato avanti una battaglia legale per far luce su quanto accaduto soprattutto nei territori di Bergamo e Brescia: "La mancata attuazione del piano pandemico e tutti questi fattori sono alla base della nostra battaglia legale – continua Locati -. È chiaro che da questa mala gestione sanitaria pandemica è derivata la nostra richiesta di fare luce sulle responsabilità in sede civile. In ambito civile c'è un procedimento della Procura di Bergamo che ha visto la conclusione delle indagini preliminari, adesso siamo in attesa che venga reso pubblico l'esito di queste indagini".