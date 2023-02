Elezioni regionali, inizia la lotta nel centrodestra per un posto nella giunta Fontana: i primi nomi La coalizione guidata da Attilio Fontana ha ottenuto il 55 per cento dei voti: ora si gioca il duello interno il centrodestra per assegnare i posti in giunta.

A cura di Giorgia Venturini

Il centrodestra senza tante sorprese si è aggiudicata la maggioranza assoluta alle elezioni regionali in Lombardia. La coalizione guidata da Attilio Fontana ha ottenuto il 55 per cento dei voti: una vittoria facile facile che costringe l'opposizione a ripartire da zero se vuole puntare a un duello politico più equo tra cinque anni.

Il duello interno il centrodestra per un posto in giunta

Ora in casa del centrodestra è già finito il tempo dei festeggiamenti e inizia quello dei toto nomi su chi riuscirà ad aggiudicarsi un posto in giunta. Certo è che l'assegnazione dei 16 posti richiederà trattative interne: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non rinunceranno facilmente alla loro porzione di assessorato. Intanto sembra certo che anche per questa vittoria elettorale varrà la "regola del vicepresidente": ovvero spetterà al partito della coalizione che ha ottenuto più voti e diverso da quello del presidente. Ecco quindi che Fratelli D'Italia punterà non solo a 8 assessorati ma anche alla vicepresidenza. Tra i nomi in testa c'è sicuramente quello di Romano La Russa, fratello del presidente del Senato Iganzio, che oltre alla vicepresidenza potrebbe aggiudicarsi uno dei più importanti assessorati.

A chi andrà la guida della sanità lombarda

Tutte le attenzioni però sono rivolte all'assessorato del Welfare: sia durante l'emergenza Covid che nel post pandemia, Regione Lombardia è chiamata a risollevare la sanità pubblica. Le case di comunità vuote e i lunghi tempi d'attesa per una visita medica sono un chiaro campanelle d'allarme. Ma chi si aggiudicherà il più difficile ma ambito assessorato?

Per la pole position si fa il nome del deputato di Fratelli d'Italia Carlo Maccari, già consigliere regionale. Si sa però che Attilio Fontana ha sempre avuto una preferenza per Guido Bertolaso, l'ex capo della protezione civile che il presidente lombardo ha sempre coinvolto nei momenti di difficoltà tanto da affidargli la guida della campagna vaccinale con il Covid. Per tutte le certezza non resta che attendere pochi giorni.

Majorino alla guida dell'opposizione in Consiglio

L'opposizione in Consiglio regionale sarà invece guidata dall'ex candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino. Nonostante l'amara sconfitta, l'ex eurodeputato Pd – confermate la sue dimissioni dal Parlamento europeo per coordinare l'opposizione al Pirellone – ha potuto vantare un piccolo avanzamento del Pd dalle Politiche a oggi: dal 19,2 al 21,8 per cento. Nessuna consolazione invece per Letizia Moratti che né con il Terzo Polo né con la sua lista riuscirà a mettere piede in Consiglio.