video suggerito

Incendio in un capannone di A2a nel Lodigiano, in fiamme oltre 20mila tonnellate di rifiuti: “Chiudete le finestre” Un incendio è divampato in un capannone di A2a a Fombio (Lodi). Sono bruciate oltre 20mila tonnellate di rifiuti di ogni genere. Il sindaco: “Tenete chiuse le finestre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 20 aprile, un incendio è divampato all'esterno di un capannone gestito dalla società multiservizi A2a in Via Alessandro Volta a Fombio, in provincia di Lodi. Sul posto sono intervenuti due squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Lodi e dei distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano. Il sindaco Davide Passerini ha invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse.

La fiamme sono infatti divampate poco dopo le 18 di oggi in un impianto che si occupa di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento di rifiuti. E, secondo i tecnici, sarebbero stati bruciati oltre 20 tonnellate di immondizia di varia natura. Per questo, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e il sindaco di Fombio, che poi ha diffuso un messaggio alla cittadinanza:

L’incendio che si è sviluppato nella zona industriale è controllato dai vigili del fuoco prontamente intervenuti. È tuttavia opportuno, per ragioni precauzionali, tenere le finestre di casa chiuse nelle prossime ore e sino al definitivo spegnimento.

I vigili del fuoco stanno lavorando alacremente con due Autopompe serbatoio, tre autobotti pompa e un carro soccorso. Non è risultato invece necessario l'intervento dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza, con le sue ambulanze, in quanto non dovrebbero esserci persone coinvolte. Ma sono in corso gli accertamenti per verificare l'eventuale presenza di diossina nell'aria, visto che a bruciare sono state molte 20 tonnellate di rifiuti.