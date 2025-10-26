Perché il presidente dell’associazione Palestinesi non potrà tornare a Milano per un anno: cosa sappiamo

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha emesso un foglio di via per Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione Palestinesi in Italia. Non appena è atterrato a Linate per partecipare alla manifestazione per Gaza in programma ieri pomeriggio, Hannoun è stato bloccato e ha ricevuto una denuncia per istigazione a delinquere. Ecco cosa è successo.

Per un altro anno Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione Palestinesi in Italia, non potrà mettere piede a Milano. Questo perché ieri, sabato 25 ottobre, all'uomo è stato notificato un altro foglio di via non appena è sceso dall'aereo che da Roma lo ha portato a Linate per partecipare alla manifestazione per Gaza in programma nel pomeriggio. Oltre a questo, anche una denuncia per istigazione a delinquere. "Mi dispiace di questo atto di aggressione nei miei confronti", ha commentato Hannoun. "Proprio mentre il nostro governo è complice diretto del genocidio a Gaza".

Foglio di via da Milano per Mohammad Hannoun: cosa è successo

A novembre dell'anno scorso al Presidente dell'associazione Palestinesi in Italia era stato notificato lo stesso provvedimento. In quel caso a causa delle sue esternazioni fatte in occasione della 57esima manifestazione autorizzata per la Palestina, considerate "istigazione all'odio e alla violenza". Oggi, a quasi un anno di distanza, la storia si ripete.

Ieri, infatti, a Hannoun è stato notificato un foglio di via da Milano per le dichiarazioni rese alla manifestazione per la Palestina che si è svolta sabato scorso, il 18 ottobre, dove ha parlato di "collaborazionisti palestinesi" e delle uccisioni di Hamas dopo la tregua con Israele. "Ho detto: chi la fa, l'aspetti. Tutto qua", ha spiegato Hannoun che da Linate è tornato a Genova, dove vive, insieme al figlio che era arrivato a prenderlo all'aeroporto milanese. Di diverso avviso, il questore Bruno Megale che ha considerato tali parole "istigazione all'odio" e, per questo, ha deciso di emettere il foglio di via e, con lui, il divieto di ritornare all'interno dei confini del Comune di Milano per un anno per il Presidente dell’associazione, pena "la reclusione da 6 a 18 mesi e con la multa fino a 10mila euro".

Dopo aver ricevuto il nuovo foglio di via, Hannoun è intervenuto telefonicamente al corteo per la Palestina. "Il Comune di Milano, il sindaco Sala, dopo tanta pressione per la fine del gemellaggio con Tel Aviv" non hanno risposto "alle nostre richieste in quanto cittadini italiani e milanesi: la risposta è stata al contrario: due notifiche nei miei confronti", è intervenuto il Presidente. "Sono stato una vittima della lobby sionista che non fa altro che attaccare le nostre dichiarazioni. Non abbiamo mai due facce come loro, che sostengono i criminali e parlano di pace. Sono loro i veri criminali".

Sulla questione non sono mancate le voci della politica, prima tra tutte quella del vicepremier e ministro Matteo Salvini che, attraverso i social, si è detto favorevole alla misura di allontanamento: "Nessuno spazio a chi istiga all'odio e alla violenza".