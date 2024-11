“Applausi a chi ha picchiato i tifosi israeliani ad Amsterdam”: denunciato presidente dell’Associazione Palestinesi

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

È stato denunciato Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione Palestinesi in Italia. È accusato per istigazione a delinquere dalla Digos di Milano per l'intervento che ha fatto durante il corteo Pro Palestina che si è svolto sabato 9 novembre a Milano. Avrebbe infatti pronunciato alcune parole a favore delle aggressioni ai danni di alcuni tifosi israeliani che sono avvenute ad Amsterdam.

Il 62enne, residente a Genova, avrebbe chiesto un applauso dei partecipanti a favore di chi aveva picchiato i sostenitori del Maccabi Tel Aviv che era in trasferta in Olanda per disputare la partita contro l'Ajax. È stato inoltre avviato un procedimento amministrativo che porterà all'irrogazione di un foglio di via obbligatorio da parte del questore Bruno Megale con divieto di ritorno nel Comune di Milano.

Oltre a lui, è stato indagato per lo stesso reato anche un ragazzo residente nella provincia di Milano che in occasione dello stesso corteo, avvenuto nel capoluogo meneghino, avrebbe esibito "pubblicamente un cartello con la foto del defunto Yahya Sinwar, ex leader dell’organizzazione terroristica Hamas, con una scritta in lingua araba". Anche per lui scatterà il foglio d ivita.

Sempre oggi, sabato 16 novembre, alle 15 è partita un'altra manifestazione a favore della Palestina dalla stazione di Porta Genova. Si concluderà in piazzale Medaglie d'Oro dopo aver attraversato la zona di Porta Romana. I provvedimenti nei confronti dei due denunciati sono ancora in fase di preparazione. Questo significa chesia Hannoun che il giovane potranno partecipare all'iniziativa che si terrà oggi.