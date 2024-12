video suggerito

Prima della Scala, flash mob con letame sul tappeto rosso davanti al teatro Alcuni attivisti del centro sociale Il Cantiere hanno srotolato davanti all’ingresso del teatro alla Scala di Milano un tappeto rosso sul quale hanno versato sacchi di letame con sopra alcune sagome con i volti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del premier isrealiano Netanyahu, del ministri Matteo Salvini e Alessandro Giuli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Flash mob davanti al Teatro alla Scala, dove questa sera è in programma la Prima della Forza del Destino, che inaugura la stagione lirica sul prestigioso palco milanese. Alcuni attivisti del centro sociale Il Cantiere hanno srotolato davanti all'ingresso un tappeto rosso sul quale hanno versato sacchi di letame con sopra alcune sagome con i volti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del premier isrealiano Netanyahu, del ministri Matteo Salvini e Alessandro Giuli.

"Il red carpet ci fa schifo. Il fascismo è uno spettacolo di merda, la guerra è uno spettacolo di merda. Si tagliano le spese sociali, i fondi per la scuola, per la sanità, per l'edilizia pubblica, per i servizi e tutto questo per finanziare la guerra", gli slogan urlati dai manifestanti, circa una ventina, al megafono.

"Davanti alla Scala, dove questa sera andrà in scena la passerella dei potenti di questo Paese che sbattono il loro lusso in faccia a tutti quanti, gli ricordiamo che il genocidio è la guerra sono uno spettacolo di merda. Sono ricchi perché fanno affari con le spese militari e con le complicità coloniali che sterminano i popoli dalla Palestina al Congo, dalla Rojava al Sudan. Intanto qui tagliano la scuola, il welfare, la sanità e contro chi protesta approvano misure liberticide. Noi non ci stiamo, noi resistiamo", si legge in un comunicato diffuso al termine del flash mob davanti alla Scala.

Nel pomeriggio il corteo dei sindacati e degli antagonisti

Il tradizionale presidio dei sindacati di base in piazza della Scala quest'anno si unirà a diverse reti antagoniste e reti antifasciste e pro Palestina per un corteo che partirà alle 15 da Palestro per poi terminare in piazza Cairoli, passando per alcune vie molto vicine a piazza della Scala.

I manifestanti partiranno da via Palestro per poi proseguire in corso Venezia, via San Damiano e risalire da via Mazzini, passando in piazza del Duomo e poi in via Mengoni, a 200 metri dal Teatro alla Scala. Lì i manifestanti dovrebbero girare in via Tommaso Grossi per dirigersi in piazza Cairoli.