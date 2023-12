Fino a quando nevicherà a Milano: le previsioni meteo fino al 6 dicembre Milano ha visto scendere i primi fiocchi di neve, ma prima di vedere una seria nevicata ci sarà ancora da aspettare. Intervistato da Fanpage.it, il meteorologo Flavio Galbiati spiega perché questi fiocchi difficilmente attecchiranno in città.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo Meteo Expert

A cura di Enrico Spaccini

Sono caduti i primi fiocchi di neve su Milano. Il cielo grigio del primo lunedì di dicembre ha portato una prima, ma debole, nevicata mista a pioggia. Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, spiega a Fanpage.it il meteo che i milanesi dovranno aspettarsi per i prossimi giorni, fatto di altre precipitazioni non particolarmente intense e di temperature che iniziano a scendere sotto lo zero.

"Stiamo assistendo a una fase di peggioramento delle condizioni meteorologiche, ma rimane comunque debole", commenta Galbiati, "perché è breve e le precipitazioni stesse sono debolissime". Per chi ha visto fiocchi scendere nel primo pomeriggio di lunedì 4 dicembre sperando di poter vedere presto Milano sotto la neve, questa non è una bella notizia. "Ci fossero precipitazioni più intense, man mano con il raffreddare dell'atmosfera si potrebbe sperare in un po' di neve, ma non sembra essere questo il caso", sintetizza l'esperto.

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert

Non è, quindi, una sola questione termica. È vero che le temperature sono basse, ma le massime si aggirano ancora intorno ai 3-4 gradi e il fatto che la neve è mista a pioggia, non è probabile vederla attecchire. "Magari a tarda serata ci sarà qualche fiocchetto in più", aggiunge Galbiati, "ma non ci sarà alcun tipo di disagio".

Non solo, per domani (martedì 5 dicembre) è previsto anche un progressivo miglioramento, con schiarite nel pomeriggio e in serata, con le temperature massime che saliranno, 6-7 gradi. Le prime gelate dell'anno, al contrario delle nevicate serie, sembra che l'attesa sia finita. Già dalle ore notturne di mercoledì, infatti, dopo una giornata serena per le ore notturne potrebbero arrivare temperature sotto zero fino all'alba: "Ma siamo a dicembre", conclude Galbiati, "qualche gelata, per quanto non intensa, è normale".