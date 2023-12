Inizia a nevicare a Milano: i primi fiocchi iniziano a cadere in città Nella giornata di oggi, lunedì 4 dicembre, sono caduti i primi fiocchi di neve (misto a pioggia) a Milano e anche in altre parti della Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 4 dicembre, a Milano sono caduti piccoli fiocchi di neve (misto ad acqua). Per il momento, infatti, i cristalli non si è accumulata al suolo. Non ci sono nemmeno disagi per la circolazione. Anche nel resto della Lombardia iniziano le prime nevicate: ovviamente, nei luoghi di montagna e a più alta quota, la neve si è accumulata regalando paesaggi fantastici e natalizi.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 4 dicembre, a Milano e in Lombardia

Nella giornata di oggi, infatti, a causa del transito di un'ondulazione depressionaria atlantica ci sono state deboli precipitazioni che sono state nevose a tratti sulla bassa pianura centro-occidentale. La neve è arrivata sulla pianura tra Lomellina e Oltrepò Pavese: anche la provincia di Pavia, di Como e di Monza e Brianza hanno fatto i conti con i primi fiocchi. È invece a tratti mista a pioggia sul resto della pianura occidentale, compreso nella provincia di Milano. In tutta la Lombardia le temperature massime saranno tra i 3 e i 7 gradi.

Le previsioni meteo per domani, martedì 5 dicembre

Per la giornata di domani, martedì 5 dicembre, sono previste residue piogge deboli o pioviggine nelle prime ore sulla bassa pianura orientali. Sono previsti fiocchi di neve in Appennino e sui settori alpini orientali. Le temperature minime saranno tra i -1 grado e i 4 gradi centigradi. Le massime, invece, saranno tra i 4 e gli 8 gradi centigradi.