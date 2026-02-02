Perde l’equilibrio e finisce sotto un treno della metropolitana, è gravissimo: M3 chiusa tra Centrale e Maciachini

Foto di repertorio

Un 41enne è stato investito questa mattina, lunedì 2 febbraio, da un treno della linea gialla M3 della metropolitana di Milano nei pressi della stazione Zara. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati con la massima urgenza dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e, stando alle prime informazioni, le sue condizioni sarebbero gravissime.

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 9:30 presso la banchina della stazione Zara della linea gialla M3 della metropolitana, in direzione San Donato. Areu ha inviato due ambulanze e un'auto medica e a rimanere coinvolta sarebbe stato un uomo di 41 anni. Gli accertamenti su quanto accaduto sono condotti dagli agenti della Questura di Milano, intervenuti insieme ai vigili del fuoco del Comando provinciale di via Messina. "Ha perso l’equilibrio ed è caduto sui binari, abbiamo provato ad aiutare senza riuscire", ha raccontato un testimone: "Io e un altro ragazzo volevamo scendere sui binari, lui é riuscito a scendere e a mettere in piedi l’uomo, ma è stato tutto inutile, anche provare a fermare il treno che stava arrivando".

L'Azienda trasporti milanesi (Atm) ha comunicato attraverso il proprio sito che nella tratta tra Centrale e Maciachini i treni della linea M3 sono sostituiti dagli autobus. Inoltre, per chi si trova già alla stazione di Zara, non potrà cambiare con la linea lilla M5, mentre chi è a Centrale può cambiare con la verde M2.

I bus fanno queste fermate:

Centrale, direzione Comasina: in piazza Duca D’Aosta, insieme ai bus 60 e 81

Centrale, direzione San Donato: via Filzi, insieme ai tram 5 e 10

Sondrio, direzione Comasina: viale Sondrio dopo Melchiorre Gioia, insieme ai bus 91 e 92

Sondrio, direzione San Donato: viale Sondrio prima di via Melchiorre Gioia, insieme ai bus 90 e 92

Zara, direzione Comasina: viale Nazario Sauro prima viale Zara lato numeri civici pari, insieme ai bus 91 e 92

Zara, direzione San Donato: viale Nazario Sauro prima di piazza Appio Claudio lato numeri civici dispari, insieme ai bus 90 e 92

Maciachini, direzione Comasina: piazzale Maciachini, prima di via Imbonati

Maciachini, direzione San Donato: piazzale Maciachini, prima di viale Jenner

Articolo in aggiornamento