Fingeva di essere un dentista, sequestrato lo studio abusivo: condizioni igieniche precarie I carabinieri di Brescia hanno sequestrato uno studio dentistico di un falso medico: è stato accertato che fosse in condizioni igieniche precarie.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 6 agosto, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Brescia hanno sequestrato uno studio dentistico gestito da un falso medico. Lo studio era pubblicizzato da una targa, apposta sulla porta d'ingresso, che richiamava un'autorizzazione sanitaria che però, come scoperto dagli investigatori, era inesistente.

L'uomo, in realtà, era un odontotecnico di settant'anni originario di Brescia che, nel tempo, aveva acquisito una buona esperienza in materia di pratiche odontoiatriche decidendo quindi di lavorare come dentista. I militari, una volta sul posto, hanno accertato che in realtà si trattava di un caso di abusivismo sanitario.

All'interno sono stati trovate alcune persone che si sono rivelate essere sue abituali pazienti. L'ambulatorio è stato quindi sequestrato. Durante l'ispezione, è stato possibile accertare che le condizioni igieniche erano precarie e che non veniva rispettato il protocollo di sterilizzazione degli strumenti. All'interno c'erano due postazioni odontoiatriche e diversi farmaci, tra questi alcuni anestetici ormai scaduti di validità.

È stata inoltre sequestrata l'agenda usata per segnare gli appuntamenti: in questo modo sarà possibile ascoltare i pazienti che potranno fornire ulteriori dettagli sulla condotta dell'indagato.