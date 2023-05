Filippo Magnini e Giorgia Palmas bloccano una ladra a Milano e poi chiamano la polizia: fermata Oggi a Milano Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno bloccato una donna che stava rubando la borsa di una turista: dopo averla fermata, hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. La 62enne adesso è indagata per tentato furto.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno sentito alcune urla, hanno bloccato una donna di 62 anni – che avrebbe provato a rubare la borsa di una turista – e hanno immediatamente chiamato la polizia: è così che l'ex nuotatore Filippo Magnini e la conduttrice Giorgia Palmas hanno aiutato una 51enne a Milano vittima di un tentativo di furto. La donna, fortunatamente, non avrebbe riportato alcuna ferita.

La dinamica

Stando a quanto emerso fino a questo momento, i due si trovavano poco dopo le 14 di oggi, sabato 27 maggio, in un locale in corso Sempione, nei pressi dell'Arco della Pace. A un certo punto hanno sentito una passante urlare. Allarmati, hanno cercato di capire cosa stesse succedendo: hanno visto una donna che stava provando a scipparne un'altra della sua borsa e a scappare.

La coppia è riuscita a bloccare la responsabile. Subito dopo ha deciso di chiamare le forze dell'ordine denunciando quanto era accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia che hanno così ricostruito la dinamica: la vittima del tentato furto sarebbe una turista francese di 51 anni, la quale ha raccontato che poco prima un'altra donna di 62 anni avrebbe provato a derubarla.

Quest'ultima, sarebbe una donna di 62 anni di origini cubane, avrebbe provato a scappare con la sua borsa. Fortunatamente la coppia si è resa conto di quanto stava accadendo ed è intervenuta.

La 62enne è indagata per tentato furto

La 62enne è stata quindi portata in commissariato per tutti gli accertamenti di rito ed essere identificata: al momento sarebbe indagata in stato di libertà. L'accusa per lei è di tentato furto. La turista ha poi ringraziato Filippo Magnini e Giorgia Palmas per averla aiutata e salvata.