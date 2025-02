video suggerito

Figlio picchia anziano padre di 80 anni e lo manda in ospedale: è grave Nella serata di ieri, giovedì 13 febbraio, un uomo di 80 anni è stato picchiato dal figlio: è finito in ospedale, è in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, giovedì 13 febbraio, a Delebio, un comune di appena tremila abitanti della provincia di Sondrio, un uomo di ottant'anni sarebbe stato aggredito dal figlio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri.

Sono pochissime le informazioni relative a questo terribile evento. L'allarme è stato lanciato alle 22. È stato raccontato di un'aggressione all'interno di un'abitazione che si trova in via Stelvio. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure sul posto e poi hanno trasferito l'anziano in codice giallo all'ospedale di Gravedona. Non sarebbe in pericolo di vita, ma sicuramente è sotto choc per quanto subito.

Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sembrerebbe che, come riportato dal quotidiano La Provincia di Sondrio, la violenza sia maturata in un contesto sociale molto particolare. Non è chiaro se il figlio fosse nell'abitazione al momento dell'intervento dei militari e, nel caso in cui fosse ancora lì, che tipo di misura sia stata presa nei suoi confronti. Sicuramente nelle prossime ore o nei prossimi giorni potrebbero esserci aggiornamenti al riguardo e, in particolare modo, sulle condizioni dell'anziano.