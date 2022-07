Fiamme lungo i binari: bloccata la circolazione dei treni tra Vanzago e Parabiago Un incendio è scoppiato lungo i binari tra le stazioni di Vanzago e Parabiago: tutta la circolazione dei treni è in tilt.

A cura di Giorgia Venturini

Circolazione in tilt dei treni tra le stazioni di Vanzago e Parabiago, tra la provincia di Milano e quella di Varese. La causa del forte ritardo dei treni è dovuto a un incendio che è scoppiato lungo i binari attorno alle 16.30 di oggi lunedì 25 luglio. Come riporta Varese News, per permettere quindi lo spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco la circolazione dei treni lungo quel tratto è stata bloccata.

Non è ancora chiara l'origine del rogo: al momento però non risultano danni a cose o persone. Certo è che i viaggiatori stanno avendo non pochi disagi in queste ore per possibili cancellazioni e ritardi dei treni. Occorrerà ancora tempo per permettere alla circolazione di tornare regolare.