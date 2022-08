Monza, trovato cadavere sui binari a Villasanta: treni sospesi e ritardi Sospesi o rallentati i treni sulla linea Monza – Carnate per il rinvenimento di un cadavere sui binari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Trovato un cadavere sui binari ferroviari sulla Linea Monza-Molteno/Carnate, questa mattina. Il rinvenimento è avvenuto in prossimità di Villasanta, poco dopo le ore 8,00. Sul posto sono subito arrivati le forze dell'ordine e il personale medico sanitario dell'ambulanza del 118, ma la persona era già deceduta. Sono in corso gli accertamenti per identificare la persona deceduta e ricostruire quanto avvenuto. Contemporaneamente, dalle 8,30 le autorità hanno disposto la sospensione del traffico ferroviario in prossimità di Villasanta per il rinvenimento di un cadavere in prossimità dei binari. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

Treni sospesi o in ritardo sulla linea Monza-Carnate

Rfi ha comunicato che al momento il traffico ferroviario è ancora rallentato in via precauzionale sulla linea Monza – Carnate. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Mentre è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. L'azienda dei trasporti provvederà ad informare gli utenti sui prossimi sviluppi della circolazione, non appena ci saranno novità.

Ieri, un uomo di 30 anni è stato investito da un treno in transito ed è morto nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Centrale, attorno a mezzogiorno. L'incidente è avvenuto tra il Quadrivio Turro e il bivio Mirabello-viale delle Rimembranze di Greco 47, dove i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo esanime della vittima, un uomo apparentemente di origine africana. Sulla vicenda sono state aperte le indagini per chiarire anche in questo caso cosa sia accaduto.