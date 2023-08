Fiaccolata per Sofia Castelli, uccisa dall’ex a Cologno Monzese. L’amica Aurora: “Vuoto incolmabile” Tantissime le persone scese in strada con una candela in mano a Cologno Monzese per ricordare la giovane uccisa dall’ex fidanzato sabato 29 luglio. Il sindaco Zanelli: “Si tratta di una doppia tragedia, ma il fatto che la fiaccolata sia stata organizzata dai giovani ci dà speranza per il futuro”.

A cura di Teresa Fallavollita

"Il 29 luglio 2023, il giorno più triste della nostra vita. Abbiamo il cuore colmo di tristezza e di rabbia e volevamo salutare te, Sofi, che te ne sei andata via troppo presto lasciandomi continuare la mia vita senza di te al mio fianco", le parole di Aurora sono spezzate dal pianto. È la migliore amica di Sofia a parlare, quella con la quale la ragazza ha condiviso anche l'ultima serata, prima di venire uccisa. "Eri come una sorella e ora hai lasciato un vuoto dentro che non riesco più a colmare. Ti meritavi una vita felice, meritavi tutto il tempo del mondo per crescere. Quel tempo te l'hanno portato via. Rimarrai sempre nel mio cuore e nei miei ricordi", l'ultimo saluto dell'amica tra le lacrime.

In tantissimi sono scesi in strada in questa giornata di lutto cittadino per prendere parte alla fiaccolata in ricordo di Sofia Castelli, la 20enne uccisa sabato 29 luglio per mano del suo ex fidanzato. La fiaccolata è stata organizzata a Cologno Monzese, comune alle porte della Brianza: il ritrovo era previsto per le 20.45 in Villa Casati, la partenza alle 21.

Sono centinaia le persone che si sono incontrate in questa calda sera d’estate con una fiaccola in mano: gente di tutte le età, uomini e donne, ragazzi e ragazze, uniti nel dolore e nella volontà di dire che “No, non si può morire a 20 anni, non si può morire così”.

“Si tratta di una doppia tragedia, sia ovviamente per il femminicidio in sé, sia per la giovanissima età della vittima e del suo carnefice”, l’intervento del sindaco Stefano Zanelli. “Ma il fatto che questa manifestazione sia stata organizzata proprio dai giovani ci dà speranza. Sono previste altre iniziative per ricordare Sofia, a partire dalle scuole”, conclude con uno spiraglio di fiducia nel futuro.

Nel corso della manifestazione sono stati letti ricordi e riflessioni dei partecipanti, uniti nel dolore della perdita. “Abbiamo organizzato la fiaccolata perché non si poteva fare altrimenti: vogliamo che la gente si concentri sul ricordo positivo di Sofia”, il commento degli organizzatori. Sono stati proprio quelli che la conoscevano bene, gli studenti e le studentesse dell’Istituto superiore Leonardo Da Vinci frequentato dalla ragazza, i suoi amici, a sentire il bisogno di incontrarsi e stringersi intorno alla famiglia della giovane: da qua l’idea di organizzare, insieme al Comune di Cologno Monzese, la fiaccolata nella serata della giornata di lutto cittadino.

Attimi di tensioni quando la manifestazione è giunta sotto casa della giovane, dove sin dai giorni scorsi sono stati depositati numerosi mazzi di fiori: “Ergastolo, ergastolo!” si è levato dal corteo, dando così voce alla rabbia dei partecipanti, impotenti davanti a questa tragedia.