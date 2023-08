Festeggiano il matrimonio di un amico sparando in aria, 4 denunciati e locale chiuso per 15 giorni Lo scorso 31 luglio 4 ragazzi sono stati denunciati, a vario titolo, per resistenza, porto d’armi e danneggiamenti. Avevano festeggiato il matrimonio di un amico con spari e urla in un locale nel quartiere Nolo di Milano, che ora è stato chiuso dalla polizia per 15 giorni.

A cura di Enrico Spaccini

È stata sospesa per 15 giorni l'attività della titolare del City Market di via Nino Oxilia nel quartiere Nolo di Milano. La notifica è arrivata nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 agosto, dopo che lo scorso luglio gli agenti del commissariato Greco Turro erano intervenuti dopo numerose segnalazioni di una presunta sparatoria. In realtà, si trattava di colpi esplosi a salve durante i festeggiamenti di un matrimonio.

La festa di matrimonio con spari e sgommate

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto la notte del 31 luglio, hanno trovato alcuni giovani clienti del locale vestiti con abiti da cerimonia. Il gruppo, infatti, stava festeggiando il matrimonio di un loro amico con spari, sgommate varie e corse in auto. Alla richiesta degli agenti di farsi controllare, questi avevano assunto un atteggiamento aggressivo urlandogli contro e insultandoli.

Dopodiché, i poliziotti hanno proceduto a denunciare quattro dei presenti. Si trattava di un 25enne con precedenti di polizia, che quella notte è stato indagato per accensioni ed esplosioni pericolose, oltre che per porto d'armi e oggetti atti a offendere. Poi un 19enne, che si trovava alla guida di una Seat Ibiza, è stato denunciato per porto d'armi e oggetti atti a offendere e un 23enne per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 25enne con la scacciacani

Per quanto riguarda il 25enne ritenuto autore degli spari, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato della volante della polizia che lo aveva portato in Questura.

Si è poi scoperto che aveva usato una pistola scacciacani e che all'interno di un'auto parcheggiata nella piazza accanto al locale c'era anche una mazza da baseball da 60 centimetri. Insieme ai quattro ragazzi, c'erano anche tre ragazze.