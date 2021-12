Festa privata in un capannone: 26 persone sanzionate per avere violato le norme anti Covid Ieri sono state trovate 26 persone che stavano violando le norme anti-Covid durante una festa privata in un capannone: sono state tutte multate.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati sanzionati in 26 per non avere rispettato le norme anti-Covid: è successo a Carpenedolo, comune in provincia di Brescia, dove nella serata di ieri, sabato 11 dicembre, i carabinieri del comando provinciale hanno svolto i consueti accertamenti per verificare il rispetto delle disposizioni anti contagio. Sono state oltre quattrocento le persone controllate e in alcuni casi sono scattate le multe.

Multati anche il titolare id una discoteca e tre clienti

I carabinieri si sono concentrati tra i luoghi di intrattenimento di Sirmione, Desenzano e Chiari. All'esito delle loro verifiche, hanno sanzionato il titolare di una discoteca e alcuni partecipanti a una festa privata. Nel primo caso, è stato multato perché dentro al locale sono state trovate tre persone – anche loro sanzionate – sprovviste del Green Pass, la certificazione verde necessaria per accedere all'interno dei luoghi. Subito dopo i militari sono intervenuti in una festa privata in un capannone dove stavano partecipando diverse persone: in totale sono state multati in 26.

Como, studente 15enne trovato senza green pass sul bus

Alcuni giorni fa un episodio simile si è verificato a Como: uno studente di 15 anni è stato multato dopo essere stato trovato a bordo dell'autobus senza green pass. Dal 6 dicembre è infatti obbligatorio averlo anche sui mezzi pubblici. Gli agenti sono saliti a piazza Cavour e dopo aver controllato tutti i passeggeri, hanno trovato l'adolescente senza certificazione verde. I poliziotti hanno quindi allertato i genitori e provveduto a sanzionarlo: dovrà quindi pagare una multa da quattrocento euro.