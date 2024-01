Festa della Giubiana 2024: perché si festeggia, quando e dove in Italia Domani, giovedì 25 gennaio, sarà celebrata la Festa della Giubiana: si tratta di un rito contadino in cui si brucia il fantoccio di una strega. La festa appartiene alla tradizione del Nord Italia, in particolare della Lombardia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

L'ultimo giovedì del mese di gennaio si celebre la festa della Giubiana. Quest'anno la data selezionata è il 25 gennaio 2024. Mancano quindi meno di 24 ore a uno degli eventi simbolo del Nord Italia. Si tratta infatti di una festa tradizionale che è molto popolare nell'Italia settentrionale e in particolare in Lombardia. Durante l'occasione, in diverse piazze italiane vengono accesi grandi falò dove viene appunto bruciata la Giubiana.

La celebrazione altro non è che un antico rito contadino che viene celebrato per scacciare l'inverno. Secondo la leggenda, la strega – chiamata infatti Gioeubia o Giobia – viveva in bosco buio e si nutriva di bambini.

Cos'è la Giubiana, la storia all'origine della festa

La Giubiana quindi altro non è che una strega. Per scacciarla, le sarebbe stata tesa una trappola mortale. Le sarebbe stato preparato un risotto giallo che la Giobia mangiò così voracemente da non rendersi conto dell'arrivo della luce del sole. Luce che poi l'ha bruciata immediatamente. Per questo motivo il Risotu cunt'a luganiga è diventato il piatto tradizionale: al riso che è simbolo di augurio, viene aggiunto il maiale che invece è simbolo di ricchezza.

La tradizione prevede quindi che il fantoccio della vecchia strega venga bruciato: si tratta di un auspicio per mesi floridi e come segno di augurio per il raccolto.

Quando cade la Festa della Giubiana 2024

Ogni anno la Feste della Giubiana si celebra l'ultimo giovedì di gennaio. Quest'anno cade il 25 gennaio. Sono quindi diverse le piazze che si stanno preparando per l'evento: da Seregno a Cantù, tutta la Lombardia è pronta per i falò di buon auspicio.