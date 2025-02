video suggerito

Fermato con una pistola in auto il bodyguard del trapper Nèza: nella fuga prende a calci e pugni i poliziotti Il giovane, 28 anni, ha tentato di scappare correndo lungo le carreggiata dell'autostrada A8 all'altezza di Gallarate (Varese). Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi clandestine, nel vano porta oggetti della Mercedes con targa svizzera nascondeva una Beretta carica.

È stato trovato con una pistola Beretta calibro 7.65 nel portaoggetti dell'auto, mentre viaggiava sull'autostrada A8 all'altezza di Gallarate (Varese). Qui un 28enne residente in zona, al volante di una Mercedes con targa svizzera insieme ad altre quattro persone, è stato fermato e dagli agenti di polizia della sottosezione di Busto-Olgiate e ha subito tentato di scappare, aggredendo a calci e spintoni i poliziotti.

Il 28enne, uno dei bodyguard del rapper Néza (che ha alle spalle già precedenti per rapina, furto, lesioni, evasione e spaccio di sostanze stupefacenti) è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi clandestine, e si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti, con la collaborazione della polizia scientifica della Questura di Varese, per verificare eventuali collegamenti con altri reati.

Il giovane è stato fermato da una pattuglia che stava svolgendo un servizio di vigilanza nei pressi del casello della A8, e ha fermato la Mercedes per un controllo di routine. Il comportamento dei passeggeri, però, ha subito insospettito gli agenti sul posto, che hanno approfondito le attività di accertamento all'interno dei veicolo e hanno trovato, parzialmente nascosta nel vano portaoggetti dell'automobile, l'arma Beretta (carica) con matricola abrasa così da renderne impossibile l'identificazione. Da qui il tentativo di recuperare la pistola clandestina dalle mani dei poliziotti e la fuga lungo la carreggiata autostradale del bodyguard prima di venire bloccato, non senza avere prima tentato di ribellarsi con calci e pugni.