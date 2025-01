19enne scappa da un controllo della Polizia e getta una pistola per strada: arrestato

video suggerito

Foto di repertorio

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato venerdì sera a Milano dopo che gli agenti lo hanno trovato in possesso di hashish, cocaina e una pistola scacciacani. Il ragazzo, che ha tentato di sbarazzarsi dell'arma mentre fuggiva dagli agenti di Polizia, è ora indagato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per il possesso dell'arma.

Tutto è iniziato la sera di giovedì, attorno alle 23:30, quando la Polizia ha deciso di fermare per un controllo un 19enne che si trovava in via Padova. Quando gli agenti si sono avvicinati, però, il giovane ha cominciato a scappare e durante la fuga ha cercato di disfarsi prima di uno zaino e poi di un'arma, gettandoli via. I poliziotti hanno cominciato a rincorrerlo e, dopo che sono riusciti a raggiungerlo, lo hanno perquisito trovandogli addosso e nella borsa 100 grammi di hashish, 14 di cocaina e la pistola.

Il ragazzo è stato quindi arrestato dalla Polizia, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Non è ancora chiaro se il 19enne arrestato venerdì sia la stessa persona o abbia qualche tipo di legame con un altro ragazzo che nelle scorse ore, in un video diffuso su X, è stato ripreso mentre sparava in aria alcuni colpi di pistola (probabilmente una scacciacani) proprio in via Padova insieme a un gruppo di amici. Le indagini chiariranno, tra le altre cose, anche questo aspetto e come il 19enne sia entrato in possesso dell'arma.