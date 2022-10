Fermata una coppia in treno con 1,5 milioni di euro in contanti: i finanzieri non possono sequestrarli tutti Stavano trasportando quasi un milione e mezzo di euro in contanti su un treno che dalla Svizzera viaggiava verso l’Italia. Due coniugi sono stati bloccati dalle Fiamme Gialle che hanno sequestrato una parte della somma.

A cura di Fabio Pellaco

I soldi sequestrati dalla Guardia di Finanza

Avevano addosso un vero e proprio tesoro in contanti quando gli agenti della Guardia di Finanza li hanno fermati alla stazione ferroviaria di Chiasso, al confine tra Svizzera e Italia. Per una coppia di coniugi è scattata una pesante multa e il sequestro di una parte dei soldi trasportati senza averli dichiarati.

Un milione e mezzo di euro nascosti tra bagagli e vestiti

Una coppia di coniugi si trovava su un treno che dalla Svizzera si stava dirigendo in Italia quando sono stati fermati dai finanzieri per effettuare alcuni controlli nella stazione di Chiasso, l'ultima prima del confine. Gli agenti hanno chiesto loro se stessero trasportando una quantità di denaro di importo pari o superiore a 10mila euro, ma i due hanno risposto negativamente.

Così la coppia è stata invitata a scendere dal convoglio e accompagnata negli uffici dell'Agenzia delle Dogane per ulteriori accertamenti. In seguito alla perquisizione è stata fatta la scoperta: i due stavano trasportando la somma da capogiro di quasi 1 milione e mezzo di euro in contanti.

Gli agenti hanno trovato addosso a uno dei due contanti per un totale di 50 mila euro. Mentre l'altro trasportava poco più di 1 milione e 404mila euro, prevalentemente in banconote da 500 euro, nascoste nel bagaglio e nei vestiti che indossava.

Per la coppia multe salate e sequestro dei contanti

Nel primo caso la legge consente di saldare subito la sanzione, pari al 15 per cento dell'importo eccedente al limite massimo. Così ha potuto pagare immediatamente i 6mila euro richiesti. Nel secondo caso, l'eccedenza superava di molto la somma massima di 40mila euro per accedere al pagamento immediato.

I finanzieri hanno proceduto al sequestro di poco più di 697mila euro, il 50 per cento della somma eccedente. Questi soldi sono stati sequestrati a garanzia del pagamento della sanzione che il trasgressore dovrà pagare.