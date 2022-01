Ferisce la moglie al ventre con una spada: arrestato 41enne per tentato omicidio Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Como con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della moglie: avrebbe impugnato una spada, che aveva in casa, e ferito la donna al ventre.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha ferito la moglie con un colpo di spada al ventre: è quanto successo a Como nella mattinata di ieri, giovedì 6 gennaio. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. La vittima, una donna di cinquant'anni, invece è stata trasferita con urgenza in ospedale dove è ancora ricoverata in prognosi riservata. La polizia ha trovato nell'abitazione della coppia e sequestrato altre cinque spade e un coltello.

La donna colpita con una spada all'addome

A finire in manette è un uomo di 41 anni: secondo una prima ricostruzione, l'aggressore avrebbe impugnato una delle spade che aveva in casa e ferito la donna all'addome. La 50enne è riuscita a chiamare i soccorsi. Il 41enne è stato poi trovato dalla polizia, accanto alla donna, in stato confusionale. Oltre alle armi, sono state trovate alcune piante di marijuana. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", la 50enne, dopo aver ricevuto le cure sul posto dagli operatori sanitari del 118, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna dove è stata sottoposta a un intervento. Fortunatamente la lama non ha danneggiato degli organi vitali, ma le sue condizioni restano gravi.

L'uomo è stato arrestato e portato in carcere

Sono in corso gli approfondimenti degli investigatori per capire il movente e la dinamica esatta dell'incidente. Il 41enne, subito dopo il fatto, è stato trasferito in ospedale dove è stato sottoposto a degli accertamenti. Prima è stato piantonato alla struttura di Cantù, dove è stato assistito dai medici, e poi portato in carcere. La procura di Como ha aperto un'inchiesta, coordinata dal procuratore Giuseppe Rose, per tentato omicidio.