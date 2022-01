Ferì con 5 coltellate minorenne nella notte di Halloween, 22enne arrestato per tentato omicidio Dopo mesi di indagini la polizia di Milano ha arrestato un ragazzo di 22 anni di Bergamo accusato di tentato omicidio per il ferimento di un 17enne nella notte di Halloween.

Secondo quanto comunicato, verso le 5 di mattina del primo novembre 2021, le pattuglie della polizia di Milano erano intervenute dopo la segnalazione di un grave ferimento con arma da taglio all'angolo con viale Ungheria. Al loro arrivo gli agenti avevano trovato il 17enne a terra con cinque coltellate, quattro delle quali alla schiena e una al braccio. Con loro, il personale del 118 che ha immediatamente trasferito il minorenne al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele in codice rosso. Il coltello con il quale era stato ferito, gli era rimasto conficcato nel braccio. Da lì sono cominciate le indagini della Questura: da subito i poliziotti avevano raccolto le testimonianze di alcuni presenti che però avevano fornito versioni diverse tra loro. Per questo motivo le indagini sono state ampliate fino alla ricostruzione esatta della dinamica di quanto successo.

Il 17enne, un'ora prima dell'aggressione, sarebbe infatti salito sull'autobus N27, addormentandosi con il telefono in mano. Una volta aperti gli occhi, si sarebbe accorto di essere stato derubato del telefono. Pensando che il ladro fosse ancora nei paraggi, il ragazzo ha accusato altri quattro giovani presenti sul bus che, una volta scesi, l'hanno aggredito facendo degenerare la discussione in rissa. Tra i quattro responsabili del pestaggio, anche il 22enne finito in carcere. Il gruppo di amici, riporta la polizia, si trovavano in zona per acquistare della cocaina in uno stabile abbandonato di via Ucelli di Nemi. L'arrestato avrebbe ferito quasi a morte il rivale con un coltello serramanico prima di conficcargli l'arma nel braccio e darsi alla fuga insieme agli altri tre amici.