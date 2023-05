Fanno un incidente sull’autostrada A8, scendono dall’auto e vengono investiti: 7 feriti, uno è grave In seguito a un violento scontro fra 4 auto sulla A8, due passeggeri sono scesi dalla propria vettura e sono stati investiti. Sono sette i feriti, fra cui una bambina di 8 anni: uno di loro è in condizioni gravi.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Sono ben quattro le auto coinvolte in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato 6 maggio, sull'autostrada A8 in direzione Milano. Arrivate all'altezza dello svincolo per la A9, le auto si sono scontrate in una dinamica ancora da chiarire. Sette persone, fra cui una bambina di otto anni, sono rimaste ferite nello scontro e una di loro è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Tutte e quattro le auto staravano viaggiano sull'autostrada che collega Milano a Varese in direzione del capoluogo lombardo e, all'altezza dello svincolo con l'autostrada A9, si sono scontrate in un tamponamento a catena, reso ancora più pericoloso dell'elevata velocità.

Subito due passeggeri delle quattro auto coinvolte sono scesi dalle vetture e, prima ancora che potessero indossare i dispositivi di sicurezza, sono stati investiti da un'altra auto che sopraggiungeva nella stessa direzione.

Subito sul posto sono arrivati i soccorsi e l'eliambulanza ha trasferito il ferito più grave in codice rosso in ospedale. Nel frattempo sono sopraggiunti anche i Vigili del fuoco che, in collaborazione con la Polizia stradale, hanno messo in sicurezza il tratto di autostrada, che è anche rimasto chiuso per diverse ore.

Già alle prime ora dell'alba la circolazione è tornata a scorrere normalmente anche nel tratto interessato da quest'incidente che poteva avere conseguenze molto più gravi di quelle che ha avuto.