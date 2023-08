Famiglia con due figlie e tre cani si perde in montagna senza acqua: la bambina di 13 anni ha cercato aiuto Una coppia di 45 anni hanno portato le loro figlie, di 16 e di 13 anni, e i loro tre cani a fare una passeggiata sulle montagne di Lecco: hanno sbagliato sentiero e stremati hanno chiesto aiuto.

A cura di Giorgia Venturini

Una gita in montagna da dimenticare per una famiglia di Milano. Una coppia di 45 anni aveva pensato di portare le loro figlie, di 16 e di 13 anni, e i loro tre cani a fare una passeggiata sulle montagne di Lecco. Ma qualcosa è andato storto: hanno sbagliato percorso e si sono persi. Non avevano con loro acqua e cibo per questo dopo qualche ora erano stremati. Così è stato necessario l'intervento del soccorso alpino che li ha portati in salvo.

L'intervento del soccorso alpino

La famiglia stava percorrendo il sentiero del Passo del Cammello a monte dei Piani d’Erna che hanno raggiunto in funivia dopo essere arrivati a Lecco in treno. Hanno scelto però il sentiero sbagliato, ripido e lungo tanto che a un certo punto i due genitori si sono dovuti fermare perché stremati e più senza acqua e cibo. Si è deciso di chiedere aiuto: la figlia più grande è rimasta ad assisterli mentre la più piccola ha continuato a camminare in cerca di aiuto. Alla fine a soccorrerli è stato il Soccorso alpino di Lecco della XIX Delegazione lariana. Fortunatamente la famiglia è stata raggiunta e soccorsa prima che facesse buio, anche in elicottero.

Il soccorso alpino: "In montagna solo se preparati"

In questi giorni non sono stati pochi gli interventi del soccorso alpino intervenuti per assistere escursionisti in difficoltà. Luca Vitali, presidente del Soccorso alpino e speleologico lombardo, in una intervista lasciata a Il Giorno: "Molti affrontano gite nemmeno troppo difficili fidandosi però delle indicazioni che trovano in rete sui social, senza conoscere il territorio. Le persone si avventura senza una giusta preparazione e sottovalutando il caldo. La montagna deve essere piacere, non un rischio".