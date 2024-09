video suggerito

Fabrizio Longo direttore di Audi Italia cade da 3mila metri e muore sulle montagne dell’Adamello La vittima dell’incidente sulle montagne dell’Adamello al confine tra le provincie di Brescia e Trento è Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia. È precipitato nel vuoto, cadendo da una ferrata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

1.329 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabrizio Longo, direttore Audi Italia

È Fabrizio Longo, il direttore di Audi Italia, la vittima dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di sabato scorso 31 agosto sulle montagne dell'Adamello, al confine tra le provincie di Brescia e Trento. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa velocemente nelle ore successive e sono tantissimi i messaggi di cordoglio e di stima arrivati alla famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta da parte della Procura e venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. Longo era un alpinista esperto e da undici anni dirigeva Audi Italia.

L'incidente sull'Adamello in cui è morto Fabrizio Longo

Secondo quanto ricostruito finora il manager milanese al momento dei drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa si trovava tra le montagne del gruppo dell'Adamello, ad un'altitudine di circa 3mila metri, diretto verso la cima Payer.

Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è precipitato nel vuoto, cadendo da una ferrata, verso l'ora di pranzo. Una caduta ed un impatto rovinoso, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. A dare l'allarme chiamando i soccorsi è stato un escursionista, che ha visto il corpo. Arrivata la chiamata d'emergenza sul luogo della segnalazione è giunto il personale del Soccorso Alpino con il medico a bordo.

Leggi anche Cade da 4 metri al lavoro e muore 10 giorni dopo in ospedale: la Procura indaga sul decesso di Paolo Gatta

Recuperato, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il decesso è sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell'impatto con il suolo. La salma del manager milanese è stata trasportata in volo in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la quale al termine delle verifiche di rito la consegnerà ai famigliari per le esequie.

Chi era Fabrizio Longo, manager e amante della montagna

Longo è nato a Rimini nel 1962, si è laureato in Scienze politiche a Roma ed è entrato in Fiat Auto nel 1987, lavorando nell’ambito del marketing. A marzo del 2002 si è occupato con incarico di responsabilità del mercato Italia per il marchio Lancia e nel nel 2013 è passato ad Audi Italia, con ruolo da dirigente. A testimoniare la sua passione per la montagna le tantissime foto pubblicate sul suo profilo Facebook, che lo immortalano in vetta ed impegnato durante le scalate tra paesaggi meravigliosi.

Fabrizio Longo impegnato in una scalata